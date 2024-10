Meteo Giuliacci, "veri e propri nubifragi": quando scatta la fase di maltempo

01 ottobre 2024 a

Una nuova fase di maltempo segnerà i prossimi giorni in gran parte della penisola italiana. A partire dalla giornata di domani, 2 ottobre, "assisteremo al transito di un fronte perturbato che porterà precipitazioni diffuse soprattutto sul Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia, dove si potrebbe arrivare a veri e propri nubifragi con accumuli fino a 100 mm in 24 ore". Lo hanno anticipato gli esperti del team di meteogiuliacci.it . Ma non è tutto. Di pari passo, infatti, si registrerà "un calo delle temperature, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord".

"Piogge e temporali". Giuliacci: quando cambia tutto, la data

Un ciclone sul Mar Tirreno, il 3 ottobre, scatenerà "un peggioramento, che si estenderà ad alcune zone del Sud Italia". In un primo momento, i fenomeni piovosi "si concentreranno sulle regioni del Nord-Ovest e sulla Sardegna, poi si sposteranno verso levante con la possibilità che anche la nostra capitale, Roma, venga colpita", hanno continuato. Ci sarà una regione "esclusa dalle piogge": la Sicilia dove, grazie ai venti di Scirocco, "si prevedono temperature massime che sfioreranno i 33°C", si legge sul sito.