Prezzi benzina, si scende ancora e gli italiani sorridono: fino a dove arrivano le medie

Piccolo rimbalzo questa mattina per le quotazioni dei prodotti raffinati, ancora in lieve calo le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,743 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,747, pompe bianche 1,734), diesel self service a 1,626 euro/litro (-1, compagnie 1,630, pompe bianche 1,617). Benzina servito a 1,889 euro/litro (-1, compagnie 1,931, pompe bianche 1,807), diesel servito a 1,771 euro/litro (-1, compagnie 1,813, pompe bianche 1,688). Gpl servito a 0,717 euro/litro (+1, compagnie 0,726, pompe bianche 0,706), metano servito a 1,353 euro/kg (+1, compagnie 1,363, pompe bianche 1,346), Gnl 1,294 euro/kg (invariato, compagnie 1,289 euro/kg, pompe bianche 1,297 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,845 euro/litro (servito 2,114), gasolio self service 1,742 euro/litro (servito 2,017), Gpl 0,857 euro/litro, metano 1,454 euro/kg, Gnl 1,337 euro/kg.