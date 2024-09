Meteo, la tempesta di fulmini è spaventosa. Sottocorona: arriva un'altra perturbazione

25 settembre 2024 a

Una notte particolare per alcune zone dell’Italia, dove diverse persone si sono svegliate di soprassalto per la potenza di tuoni e fulmini. Nel suo appuntamento meteo quotidiano l’esperto meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, analizza anche quanto successo e si dedica ovviamente alle previsioni del tempo: “Al momento sull’Italia c'è questa che non è una vera e propria perturbazione, di solito viene indicata con il nome di linea di instabilità, i fenomeni di instabilità sono anche temporali e in effetti ci sono. E sta attraversando le zone del centro e dirige verso sud. Vedendo poi le carte che segnalano i fulmini si nota che le zone dove ne sono caduti di più sono la Sardegna, poi ha attraversato il Lazio dove è rimasto meno, poi si sta spostando verso sud”.

Ed ecco le previsioni meteo giorno per giorno: “La previsione per oggi, mercoledì 25 settembre, è un po' leggera rispetto alla situazione, vale a dire che sono previsti fenomeni almeno moderati, ma non intensi, quindi i temporali non rientravano in questa previsione. Hanno interessato le zone del centro, dirigono verso sud, nel complesso passati questi temporali i fenomeni diventano più deboli, ci sono schiarite o comunque fenomeni meno intensi. Qualcosa c'è anche al nord, ma non sono fenomeni intensi. Domani, giovedì 26 settembre, c’è un cambio di passo, perché centro e sud vedono piccoli residui e debolissime piogge, ma il tempo diventa decisamente più stabile. Invece da ovest c’è una perturbazione che prende in parte la Liguria, poi prende la Lombardia, ma comunque le zone alpine con fenomeni anche intensi, intensi sono quelli che seguono al di là dell’arco alpino tra Francia e Svizzera. E infatti nella giornata di venerdì 27 settembre questi fenomeni entrano anche al di là delle Alpi, prendono di nuovo Liguria, Alta Toscana, Appennino Tosco-Emiliano, poi soprattutto Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Quindi fenomeni molto intensi, già qualche schiarita sulle zone di nord ovest, quindi si muove relativamente rapida questa perturbazione. Centro e sud sono al di fuori da questo giro”.

Sottocorona si congeda sviscerando le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ovviamente le zone con valori più bassi sono quelle dove passerà questa perturbazione, al sud leggermente più alti. Ma la tendenza nelle prossime 24 ore è di aumenti, anche sensibili al centro e in parte al sud, meno al nord dove domani comincia se ricordate a cambiare un po' il tempo”.