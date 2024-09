Meteo, Giuliacci spiazza tutti: "Arriva il freddo". Quando cambia il tempo

Gabriele Imperiale 10 settembre 2024 a

Finita l’estate, arriva l’autunno. E stavolta sul serio. Parola del meteorologo Mario Giuliacci, che sul canale YouTube di Meteo Giuliacci ha dettato le previsioni fino al 25 settembre prossimo. Brutte giornate in vista e temperature in costante discesa. “Cari amici, come avevamo previsto ci sarà la seconda perturbazione in arrivo mercoledì 11, che insisterà sull'Italia fino a sabato 14 – esordisce Giuliacci – con rovesci e temporali ovunque”. Piogge di forte intensità quindi su Lazio, Abruzzo, Molise e le coste della Calabria Tirrenica. “Piogge deboli purtroppo su isole maggiori e Puglia – spiega il meteorologo che sottolinea – laddove sarebbero più necessarie”.

Mercoledì 18 invece una nuova perturbazione porterà nubi e temporali su Alpi centro-orientali, Emilia-Romagna e tutto il centro-sud. Le regioni più colpite di nuovo Abruzzo, Molise e Calabria Tirrenica; non verrà risparmiata neppure la Sardegna. Autunno davvero agli sgoccioli e sulle Alpi arrivano le nevicate: inizialmente fino a quota 1000 metri con accumuli modesti e poi nel weekend a quote oltre i 1500 metri.

E che il tempo stia davvero cambiando lo testimoniano le temperature in rapido calo. Improvvisamente tra giovedì 12 e mercoledì 18 scenderanno su tutto il Centro nord, con valori vicini ai 20 gradi sulle regioni settentrionali, 23\24 gradi su quelle centrali. Respira anche il sud dove tra venerdì 19 fino al 25 di settembre dovrebbero attestarsi sui 25\28 gradi. “Insomma, arriva il freddo – rimarca Giuliacci che chiude con una battuta – Voi pensavate che dicevamo per scherzo 10 giorni fa, adesso prendetene atto che l'avevamo già detto”.