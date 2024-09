Meteo, “è l'autunno bellezza”. Sottocorona preannuncia il ritorno del forte maltempo

10 settembre 2024 a

Un meteo parecchio ballerino in questo inizio di settembre, con il maltempo che non molla l’Italia. Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, si collega durante la puntata odierna di Omnibus e dà una visione generale del tempo sopra il nostro Paese: “Ancora presente sul medio-basso Adriatico lo strascico della perturbazione che ormai si è spostata verso est. Strascico ma c'è qualche temporale in questo momento, quindi non è che sia proprio nulla, sennò qualche nuvola c’è, in parte al sud ma niente di particolarmente minaccioso. Così come a ovest, da dove è arrivata questa perturbazione di ieri, c’è qualche zona nuvolosa ma niente di particolarmente minaccioso. Questo non ci deve rassicurare perché a volte queste perturbazioni si preannunciano largamente, a volte meno”.

L’esperto si dedica al focus sulle previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, martedì 10 settembre, queste precipitazioni sul versante adriatico si attenuano rispetto a come sono in questo momento. Qualche fenomeno un poco più intenso tra Sicilia e Calabria, sennò sono delle piogge non intense. Sul resto del centro e al nord ci sono ampie schiarite, sul nordest invece ancora una zona con precipitazioni che in maniera molto isolata potrebbero anche essere intense, però c’è una situazione di esaurimento del maltempo di ieri. Qualche strascico al massimo. Nella giornata di domani, mercoledì 11 settembre, c'è qualcosa di nuovo, qualcosa che tende a ricambiare, non c’è niente di minaccioso all'orizzonte il che non significa che non arrivino delle cose, perché non sempre si preannunciano. Partendo dal sud sulla Penisola ampie schiarite, in Sicilia qualche pioggia, poi piogge deboli a prendere il centro e parte della Pianura Padana, poi c'è questa zona che parte dall'alto Piemonte e arriva al Friuli Venezia Giulia, non solo in zona alpina, con fenomeni piuttosto intensi, come si vedono anche al di là delle Alpi. È il nuovo peggioramento che arriva in maniera piuttosto marcata nella giornata di giovedì 12 settembre, perché sicuramente viene interessato tutto il nord, a fine giornata qualche schiarita a ovest, il nordest, è un maltempo molto forte. E lo stesso vale per la Sardegna, per le regioni centrali, in parte si arriva a sfiorare la Campania, un poco il sud, ma gran parte del sud non ha fenomeni intensi, in qualche caso fra Campania, Molise e Puglia qualche fenomeno intenso c’è. È una situazione molto marcata che ci metterà almeno 24 ore ad esaurirsi, quindi è l'autunno bellezza. Ecco perché dal punto di vista meteorologico l'autunno comincia il primo settembre, perché settembre è in grado di presentare delle connotazioni già decisamente autunnali, non lo fa sempre, ma quest’anno lo sta facendo”.

Sottocorona conclude il suo appuntamento meteo con un approfondimento delle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Non particolarmente elevate, ma oggi forse ancora dove c'è un po' più di sole diciamo si possono superare i 25 gradi, i 26 gradi, difficilmente oltre. La tendenza nelle prossime 24 ore è di diminuzione dove domani comincerà a peggiorare il tempo, cioè nord-est, in parte il versante tirrenico. Qualche recupero su parte del sud e delle isole maggiori”.