Meteo, "ormai troppa insieme". Maltempo e pioggia: cosa prevede Sottocorona

"Ormai, quando arriva, ne arriva troppa insieme": così, riferendosi al ritorno del maltempo e della pioggia, Paolo Sottocorona ha aggiornato i telespettatori di La7 sul tempo. Oggi, per gran parte degli italiani, sarà una giornata nera. Il grande caldo, protagonista dell'estate, sembrerà almeno per un po' di ore un lontano ricordo. "Il più, al Nord, è passato. La parte intensa interessa soprattutto il Sud", ha spiegato brevemente per iniziare. Poi l'esperto ha diffuso le ultime previsioni meteo, indicando le zone interessate dai fenomeni più intensi sulla mappa.

Oggi le precipitazioni saranno "ancora presenti al Centro, dove ormai si stanno attenuando, e soprattutto al Sud". Al Nord, ha specificato poco dopo, "non è tutto passato". In altre parole, alcuni fenomeni "magari isolati" restano. "Il tutto gradualmente si va attenuando", ha anticipato. La dimostrazione sta nel fatto che, già nella giornata di domani, sarà "già esaurito quasi tutto". Non mancheranno precipitazioni, ma non saranno sostanziose. "La parte più intensa si sarà ormai allontanata", ha ribadito il meteorologo.

Mercoledì nessun netto cambio di passo. "Qualche debole precipitazioni sul medio Tirreno, al Sud. Al Nord qualcosa in più sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia. Fenomeni intensi molto isolati", ha continuato Sottocorona. Per quel che riguarda le temperature minime, "con questo tipo di tempo un poco scendono", ha ammesso. Dove? "Soprattutto al Nord", ha concluso.