Maltempo Roma, allerta per una nuova bomba d'acqua: i consigli del Comune

08 settembre 2024 a

a

a

Dal pomeriggio/sera di oggi, domenica 8 settembre, e per le successive 12 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. A seguito dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale, a partire dalle ore 18 di oggi e fino a cessate esigenze viene attivato presso il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, il Centro Operativo Comunale (Coc) e le Unità di Crisi Locale (Ucl) presso i Municipi al fine di garantire tempestivamente la massima operatività.

"Colori preoccupanti": Sottocorona vede nero. Che tempo ci attende

Poiché i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, il Comune di Roma consiglia ai cittadini di evitare di sostare o transitare sia a piedi che in automobile presso ponti, passarelle e sottopassi, presso gli argini dei corsi d’acqua, fossi e canali e di evitare l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi, parchi e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade creando un serio pericolo. In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al Numero Verde 800 854 854. Dopo la bomba d’acqua degli scorsi giorni i romani si preparano ad una nuova nottata complicata.