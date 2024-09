Meteo, "la giornata peggiore degli ultimi tempi": ecco dove e quando

07 settembre 2024 a

a

a

L'estate sta finendo davvero? È la domanda che più si pongono gli italiani in questa prima settimana di settembre. Le piogge, che hanno iniziato a bagnare il territorio italiano, lascerebbero pensare di sì. Ma che cosa dobbiamo aspettarci? "Prepariamoci a una domenica di maltempo", anticipa la squadra de ilmeteo.it . Una forte perturbazione, infatti, porterà "maltempo diffuso e un potenziale rischio alluvionale su alcune regioni del nostro Paese". Dopo un'estate in cui il caldo è stato il solo grande protagonista, potrebbe essere arrivato il momento di un netto cambio di passo.

"Quando finirà il caldo". Meteo Giuliacci: la data da segnare in rosso

Il cambiamento, spiegano gli esperti, non è un fulmine a ciel sereno. "Segnali si sono già manifestati nei giorni scorsi, sia dal punto di vista meteorologico che climatico. È come se si fosse spezzato l'incantesimo di un'estate bollente che sembrava non avere mai fine", si legge sul sito. Intanto, stando ai consigli della squadra, bisogna fare attenzione alla giornata di domani, domenica 8 settembre, "destinata a diventare una delle peggiori degli ultimi tempi", specificano.

“Precipita la situazione”, incubo maltempo. E Sottocorona avvisa: non è finita qui

"Piogge sparse e temporali" interesseranno "basso Piemonte e Liguria, oltre a piogge su Emilia occidentale e Toscana". Poi la tregua? Tutt'altro. "Il peggio arriverà con il passare delle ore, quando sulle medesime zone quello che sembrava un normale peggioramento del meteo si trasformerà in una vera e propria ondata di maltempo, con forti piogge, temporali, nubifragi e conseguenti disagi di natura idrogeologica (episodi alluvionali, frane e smottamenti)", avvisano i meteorologi. Nel pomeriggio "saranno sotto osservazione il basso Piemonte, tutta la Liguria, la Lombardia centrale e meridionale, e il settore ovest dell'Emilia". Anche in Toscana le piogge diventeranno "sempre più diffuse e abbondanti".