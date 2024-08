Meteo, la profezia di Paolo Sottocorona: "Arriva a piccoli passi"

31 agosto 2024 a

Piano piano il clima sta cambiando. Se le temperature sono ancora decisamente sopra la media del periodo, nei prossimi giorni la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Almeno a sentire le previsioni fatte da Paolo Sottocorona durante il TgLa7.

"L'Italia è sopra media di poco soprattutto al sud e al centro - ha detto Sottocorona durante il TgLa7 - Temperature leggermente più alte al nord. In giro ci sono zone con temperature sotto la media che significa mal tempo. Oggi una di queste zone si avvicina all'Italia e a nord-ovest le temperature potrebbero scendere anche al di sotto della media. Sabato non ci sono più fenomeni di instabilità al sud, qualcuno al nord tra alta Toscana e Liguria e poi tra Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Domenica ci sarà un po' di stabilità in più in Sicilia, basso Tirreno, Liguria e anche zone alpine. Questi fenomeni diventano più frequenti. Lunedì questi piccoli passi ci portano a isolatissimi fenomeni nel pomeriggio sull'Appennino centrale e meridionale e sulle zone alpine soprattutto occidentali".