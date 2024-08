Meteo, “variazioni minime”. La buona notizia di Sottocorona: pioggia addio

30 agosto 2024 a

Agosto volge quasi al termine e lo sguardo, anche sulle previsioni meteo, è proiettato a settembre. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, ha fatto il quadro del tempo nel suo consueto appuntamento durante la trasmissione Omnibus, partendo prima dalla situazione generale sull’Italia: “Come al solito in queste ore della mattina di nuvole non ce ne sono molte, anche ieri non ce ne sono state tantissime, ma ancora quella instabilità del pomeriggio qualche effetto l'ho avuto. Al momento c'è ben poco, c’è questa zona di nuvolosità molto irregolare che si trova a ovest, sostanzialmente non ci interessa, non arriverà a interessarci. Anche perché c'è poco movimento, quindi la pressione rimane abbastanza stabile. Le variazioni del tempo in questi giorni saranno piuttosto piccole”.

L’esperto meteo passa alle previsioni giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, venerdì 30 agosto, durante la mattina non succede nulla, nel pomeriggio ricompare qualche fenomeno da instabilità, soprattutto sulle zone alpine, quelle centro orientali. Ma anche al di là del confine, sulla Francia, sulla Svizzera e anche sull’Austria, i fenomeni ci sono, quindi è una zona in cui questa instabilità si fa sentire, ma tutto sommato si rientra in quel meccanismo classico alpino. Le nuvole non si formano sull'Appennino centrale, neanche su quello meridionale con l'eccezione di queste tre zone, Calabria orientale, zona Etna e un'altra un po' proprio a sud, sono tre zone in cui ancora ci potrebbero essere questi fenomeni nel pomeriggio, localmente possono anche essere forti ma sono veramente sporadici. Quindi il tempo tende a diventare stabile. Nella giornata di domani, sabato 31 agosto, al nord questa instabilità delle zone alpine e prealpine si allarga un poco, in parte verso la parte meridionale del Trentino Alto Adige, siamo nella zona del Lago di Garda, poi in parte sul Veneto, ma anche fra Emilia e Liguria c'è qualche fenomeno molto isolato. Al centro quasi nulla, c'è una piccola traccia sul Lazio meridionale, ma scompaiono i fenomeni anche su Calabria, Sicilia e Sardegna. Quindi il tempo è prevalentemente stabile, con queste piccole zone da tenere sott’occhio. Nella giornata di domenica 1 settembre al sud, tra Sicilia e in parte la Calabria e la Basilicata ricompare qualche instabilità. Al nord del nord ovest, in Piemonte e Valle d’Aosta, un po' la Liguria, ci sono questi fenomeni isolati”.

Sottocorona infine si sofferma sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Restano relativamente basse al sud, dove sono state a lungo molto alte, una vasta zona sui 35 gradi sulla pianura padana, qualcosa appena in Toscana della stessa situazione. Una cosa che si mantiene, perché la tendenza delle temperature nelle prossime del 24 ore è sostanzialmente stazionaria, forse qualche leggerissimo aumento al sud, però non ci sono grandi variazioni, quindi la situazione di oggi ce la ritroviamo pari pari anche nella giornata di domani”.