Meteo, break di fine estate. Giuliacci: "Temporali e nubifragi", i due giorni clou

Caldo su tutta l'Italia in questo passaggio di testimone tra agosto e settembre, ma quanto durerà? Quando arriva la tanto attesa rottura dell'estate dopo una lunga stagione bollente? A fornire le ultime previsioni del tempo è il colonnello Mario Giuliacci che ricorda come il weekend di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre sarà soleggiato e "decisamente caldo". Sulla possibile svolta "autunnale", spiega sul sito MeteoGiuliacci , i principali modelli previsionali "mostrano ancora molta incertezza".

Tuttavia un "parziale cambiamento del tempo" lo avremo nei primi giorni di settembre: la settimana inizierà con una perturbazione che, anche se lambirà soltanto la Penisola, favorirà un calo delle temperature e una rinfrescata su diverse zone d'Italia. Ma anche temporali.

Tra lunedì 2 e martedì 3 settembre le nuvole conquisteranno spazio nei cieli del Centro e del Nord. In particolare le precipitazioni interesseranno sulle Alpi, la Pianura Padana e le zone interne del Centro. Temporali ma anche possibili fenomeni violenti come "nubifragi e grandinate". Ma già da mercoledì 4 settembre torneranno sole e stabilità. Il meteorologo in generale spiega che negli ultimi anni la fine dell'estate meteorologica si è spostato fino alle terza decade di settembre, e oltre. Se anche quest'anno sarà così, si vedrà nei prossimi aggiornamenti.