Meteo-ribaltone alle porte. Sottocorona: "Quando il crollo termico definitivo"

Ormai la tendenza è chiara. Il grande caldo, che per lunghe settimane ha dominato le previsioni meteo, è pronto a fare il primo passo indietro. Lo confermano le previsioni diffuse sul sito di La7 e curate, come sempre, da Paolo Sottocorona. "Siamo ormai nel vivo di un peggioramento del tempo, i cui effetti localmente sono già in atto sul nostro Paese. Complice il cedimento in quota del promontorio anticiclonico che per giorni ha obbligato l'Italia a subire gli effetti di un'ondata di caldo intenso", ha anticipato l'esperto. Che cosa dobbiamo aspettarci? Si intravede senza dubbio un cambio di passo.

"Si dovrà resistere ancora oggi e poi l'ingresso di un flusso atlantico porterà a un crollo delle temperature. Lo scotto da pagare sarà un tempo più perturbato, con possibili nubifragi e grandinate", ha continuato il meteorologo. Più nel dettaglio, al Nord "il tempo peggiora con piogge e temporali, che si fanno diffusi e localmente intensi". Al Centro, invece, dopo "un' iniziale variabilità", ci sarà un peggioramento con rovesci e temporali. Tempo variabile al Sud.

Le temperature, stando al bollettino di Sottocorona, sono "in generale diminuzione, specie al Centro-Nord. Scomparse le aree di colore rosa, che indicano una temperatura superiore al 36 gradi". Lunedì "il tempo migliora al Nord-Ovest. Al Centro marcatamente instabile, con rovesci e temporali anche intensi. Anche al Sud molte nubi". Il crollo termico sarà "definitivo". Martedì 20 agosto, infine, al Nord si registreranno "ampie schiarite". Al Centro il tempo sarà "in miglioramento con residua instabilità. Al Sud ancora nubi", ha concluso.