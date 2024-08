Meteo, arrivano i temporali e poi "cambia tutto": le date da segnare in rosso

18 agosto 2024 a

Colpo di scena. Dopo settimane in cui il solo a regnare è stato il grande caldo, pare che già dalle prossime ore il quadro meteo-climatico potrebbe cambiare in maniera significativa. La settimana in arrivo risulterà "assai dinamica". La squadra de ilmeteo.it ha anticipato "una sventolata di freschi temporali". C'è un'allerta: lunedì 19 e martedì 20 agosto saranno "giornate da segnare in rosso". Un vortice temporalesco travolgerà gran parte del territorio italiano.

Lunedì 19 "sarà una giornataccia per molte regioni del Nord e del Centro dove si alterneranno momenti asciutti a forti scrosci di pioggia anche temporaleschi con anche qualche possibile grandinata". Chi dovrà tenere a portata di mano l'ombrello? Sicuramente Romagna, Marche e Abruzzo. Il maltempo si sposterà poi anche al Sud. Martedì 20 agosto "al Nord e su parte del Centro si avvertiranno i segnali di una rapido miglioramento", scrivono gli esperti.

Poi il cambio di passo. Mercoledì 21 agosto, "quasi come per magia, la scena cambia completamente". Dopo il passaggio del ciclone e una residua instabilità al Sud, un'alta pressione di origine subtropicale riavrà la meglio sulle previsioni. Che vuol dire? Che, a partire da giovedì 22 agosto, "daremo il bentornato al famigerato anticiclone africano! Direttamente dal deserto del Sahara, come una diva che fa il suo ingresso trionfale, si espanderà su buona parte del Mediterraneo", si legge sul sito.