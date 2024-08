Meteo, fine dell'allerta caldo in Italia. Solo una città da bollino rosso: qual è

18 agosto 2024 a

a

a

Dopo intere settimane di alte temperature, arriva la fine dell’allerta caldo. Già oggi, secondo il bollettino del ministero della Salute, dopo giornate di afa insopportabile, le città da bollino rosso, che indica proprio le ondata di calore con condizioni di emergenza, sono appena quattro: Bari, Brescia, Campobasso e Palermo. Diciannove invece sono in giallo, livello di pre-allerta: si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Il maltempo si prende la scena: quando si rischiano "supercelle temporalesche"

Quattro, invece, sono diventate verdi, il cosiddetto livello 0 che rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione: Cagliari, Civitavecchia, Genova e Viterbo. Domani, domenica 18 agosto, le fortunate in verde saliranno a 19: oltre a Cagliari, Civitavecchia, Genova, Viterbo ci saranno anche Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Sempre domani, 7 città saranno in giallo: parliamo di Brescia, Campobasso, Catania, Messina, Palermo, Pescara e Reggio Calabria. L’unica, domani, che dovrà ancora sopportare l’afa da bollino rosso sarà Bari.