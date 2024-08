Meteo, Giuliacci è certo: "Temporali e temperature giù ma poi...". Le previsioni

17 agosto 2024 a

Fino a qualche ora fa sembrava pressoché impossibile. Ora, invece, c'è la parola del colonnello Mario Giuliacci. Nelle prossime ore il quadro meteorologico cambierà. Il grande caldo, protagonista indiscusso delle ultime settimane, farà un primo passo indietro. "Si sta affacciando un'intensa perturbazione che nella giornata di domenica 18 agosto porterà la prima vera rottura di questa estate, quasi a imitare le famigerate Burrasche di Ferragosto degli anni ‘80 e ’90", ha scritto sul sito meteogiuliacci.it l'esperto. Che cosa dobbiamo aspettarci? Un "cambiamento brusco" e numerosi "acquazzoni e temporali". Non verranno risparmiate le regioni del Centro e del Nord, ma questa volta non saranno salve neanche quelle del Sud.

Il maltempo, infatti, si spingerà anche su "Puglia, Campania, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia", ha anticipato Giuliacci. I temporali in arrivo, secondo l'esperto, saranno "anche intensi". Il motivo? La "tanta energia che si è accumulata nell'atmosfera". La buona notizia è che "le fresche correnti atlantiche smorzeranno sensibilmente il caldo". Domani, domenica 18 agosto, le temperature massime "caleranno di alcuni gradi in tutta Italia", ha continuato Giuliacci. Ma non è tutto. Il meteorologo ha anche fatto sapere che un ulteriore crollo delle temperature si registrerà lunedì. Poi, "la lunga ondata di caldo terminerà in tutta Italia, lasciando il posto a temperature sempre stive ma più piacevoli", ha aggiunto.