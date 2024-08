Meteo, il maltempo si prende la scena: quando si rischiano "supercelle temporalesche"

17 agosto 2024 a

L'estate è agli sgoccioli. Almeno per chi ha già terminato i giorni di ferie a disposizione. Il caldo, grande protagonista di stagione, verrà messo in pausa e la pioggia tornerà a bagnare alcuni territori della nostra penisola. Questo anticipa il team de ilmeteo.it . Domani, domenica 18 agosto, sarà una "giornata ad alto rischio di nubifragi, acquazzoni e grandinate su molte regioni del Paese", hanno scritto gli esperti. L'anticiclone africano, che ha reso molte ore difficili da sopportare, "perderà temporaneamente di energia lasciando spazio all'arrivo di una fase decisamente turbolenta", si legge sul sito.

Vortice dopo il caldo: "Temporali e grandine", dove scatta l'allerta

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche, hanno specificato i meteorologi, "inizierà dalle regioni settentrionali, per poi estendersi rapidamente verso il Centro". Dovranno fare attenzione all'imminente ribaltone soprattutto la Liguria, la Toscana e il Veneto. Il maltempo non risparmierà nemmeno il Sud, che ormai da tempo è nella morsa del caldo. Nel pomeriggio, "temporali sparsi colpiranno Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, portando con sé il rischio di forti rovesci e possibili grandinate", hanno affermato gli esperti.

Crollano le temperature. L'epidemiologo: "Torniamo a respirare ma..."

Poi l'avvertimento della squadra de ilmeteo.it: "È importante sottolineare la pericolosità potenziale di questi fenomeni temporaleschi. L'arrivo di aria fresca in quota, che scorrerà sopra uno strato di aria umida e molto calda nei bassi strati, creerà condizioni ideali per lo sviluppo di contrasti termici significativi. Questi contrasti potrebbero innescare fenomeni particolarmente violenti, come anche le temibili supercelle temporalesche". Di cosa si tratta? "Strutture temporalesche complesse e organizzate". I possibili effetti? Raffiche di vento, grandine e, in rari casi, tornado.