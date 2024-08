Meteo, dove pioverà a Ferragosto. Le zone più a rischio

14 agosto 2024 a

La giornata di Ferragosto è tradizionalmente legata a gite fuori porta o ai pranzi in famiglia. Ma non sarà solo sole e caldo in tutta Italia. Il sito 3bmeteo, infatti, mette in evidenza le zone che faranno eccezione. Quelle in cui il sole lascerà il posto a rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane.

Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà. Al pomeriggio un po' di variabilità su ovest Alpi ed entroterra ligure con qualche rovescio o isolato temporale. Qualche rovescio nel pomeriggio sull'alta Toscana e lungo l'Appennino. In Sardegna nubi irregolari con pioviggini al mattino sulla costa occidentale, instabilità in intensificazione al pomeriggio sulle zone interne settentrionali con qualche temporale.