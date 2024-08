Meteo rovente ma c'è un "cambio di scenario": le previsioni di Sottocorona

14 agosto 2024 a

Si intravede un "cambio di scenario" meteo, con dei segnali evidenti che si vedono già nelle mappe delle previsioni per i prossimi giorni. L'ondata di caldo continua, riportano le previsioni meteo di Paolo Sottocorona per La7 in onda nel tg della rete, ma una "piccola saccatura" a partire da Ferragosto si posizionerà tra le isole Baleari e la Sardegna portando con sé un nuovo impulso instabile dal nord atlantico. Tuttavia è ancora presto per valutare l’entità del cambio scenario che però farà aumentare l'instabilità sul nostro paese e rientrare le temperature quanto meno nelle medie del periodo.

Mercoledì 14 agosto abbiamo solo in tutta la Penisola al mattino, nel pomeriggio le nuvole aumentano su Alpi e Prealpi portando qualche temporale in prossimità dei rilievi e sugli appennini tra Marche, Umbria e Abruzzo. Per quanto riguarda le temperature nella mappa della sensazione di disagio "sono quasi scomparse le aree rosso scuro cioè quelle a forte disagio - viene spiegato - e c'è una riduzione delle aree di color rosa, che evidenziano valori che superano i 36 38°c" e che insistono specialmente sulle zone interne della Puglia.

Come sarà il tempo a Ferragosto? Al nord soleggiato con poche nuvole in pianura, ma nel corso della giornata sono attese nubi a nord ovest con qualche pioggia e temporale. Al centro sereno poco nuvoloso, con qualche acquazzone isolato specie sul nord Appennino e ovest Toscana. Al sud tempo in prevalenza stabile ma sulla Sardegna ci saranno nuvole e qualche pioggia, a carattere temporalesco specie sul nord dell'isola.

Per le temperature, valori ancora elevati con molte regioni in condizione di disagio specie nei settori interni orientali della penisola. Minime in diminuzione al nord-est e Sardegna, in aumento al sud e stazionarie altrove. Le variazioni dei valori massimi oscillano intorno a quelli attuali però si segnala un aumento sulle zone interne penisolari e una diminuzione in Sardegna. La tendenza per venerdì 16 agosto è verso un tempo più instabile a nord, in particolare al nord-ovest, con qualche rovescio e temporale. Pioggia soprattutto nel pomeriggio tra Toscana e Appennini centrali. Ancora sole al sud, con poche eccezioni in montagna, e temporali licali sulla Sardegna anche di forte intensità.