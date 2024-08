Meteo, Giuliacci annuncia la svolta: la data del "crollo termico"

14 agosto 2024 a

Siamo arrivati al picco di questa ondata di caldo intenso ma c'è la data della svolta, anzi del "crollo termico". Insomma, il gran caldo sta per finire e si spera che le precipitazioni attese migliorano anche la situazione delle regioni colpite dalla siccità come la Sicilia. A fornire le previsioni per i prossimi giorni e le temperature attese è il colonnello Mario Giuliacci, punto di riferimento del meteo in tv e sul web. "Il caldo sta raggiungendo l'apice e raggiungerà i massimi valori proprio alla fine di questa settimana", spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Le regioni più roventi in queste ore sono quelle del nordest, l'Emilia Romagna, le regioni centrali e la Puglia.

Ma parlavamo di un "crollo termico": ebbene quando ci sarà? "L'ondata di caldo finirà tra sabato 17 e domenica 18 agosto", spiega Giuliacci, quando ci sarà "un crollo termico tra i 6 e gli 8 gradi sulle regioni di nord ovest, di 5-6 gradi a nordest e le massime si porteranno ovunque tra i 28 e i 30 gradi". CI saranno anche precipitazioni, con rovesci e temporali previsti al nord tra venerdì 16 e domenica 18 agosto, e sulla Campania. Da sabato 17 fino a lunedì 19 agosto le temperature scenderanno gradualmente in tutta Italia di 7-8 gradi, spiega Giuliacci, ma al Sud, in Sicilia e Sardegna è improbabile che si scenderà sotto i 30 gradi.