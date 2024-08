Meteo, Giuliacci e l'estate che non finisce mai: la verità sulla burrasca di Ferragosto

10 agosto 2024 a

a

a

Sta arrivando Ferragosto, è vero che esiste una burrasca di Ferragosto che farà finire questa estate? È questa la domanda che si pone Mario Giuliacci, esperto meteorologo, in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci. La risposta è abbastanza netta: “Era vero fino ad una volta, 30-40 anni fa, dopo Ferragosto arrivava una forte perturbazione atlantica che abbassava le temperature di 7-8 gradi e l’estate finiva e non si riprendeva più. Tant’è che veniva chiamata la burrasca di Ferragosto. Questa burrasca quest’anno non ci sarà, perché ormai la burrasca a Ferragosto, a seguito del riscaldamento del pianeta, si è dapprima spostata verso la fine di agosto, poi verso il 10 di settembre, poi verso il 20 di settembre e negli ultimi anni ancora dopo. Quindi l’estate ce l’avremo fino alla fine di settembre. Negli ultimi 5 anni - segnala il colonnello Giuliacci - la fine dell’estate, intesa come temperature superiori a 32-33 gradi, è arrivata alla fine di settembre”. Il caldo durerà ancora a lungo.