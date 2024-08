Meteo, la verità sulla fine del caldo e Ferragosto: le previsioni di Giuliacci

09 agosto 2024 a

L'anticiclone nordafricano non molla la presa e mette nel mirino il centro nord. A fornire le previsioni meteo di agosto con tendenze fino al 18 di agosto è Mario Giuliacci. Il famoso meteorologo spiega che questa ondata di caldo che sta attraversando il paese "sarà all'apice soprattutto al centro nord tra domenica 11 e mercoledì 14 agosto, quando l'anticiclone africano sarà più possente che mai porterà le temperature a 38-40 gradi", spiega in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Le regioni più colpite saranno Toscana, Umbria e Lazio. Al sud, fiammate di caldo sono previste in Puglia e nel Materano ma in genere al sud non si supereranno i 35 gradi.

Weekend bollente e impennata dei termometri. Poi c'è un grosso rischio per Ferragosto

Le temperature inizieranno a calare al centro nord intorno a Ferragosto, a patire dal 15 infatti, e fino al 18 agosto avremo "temperature costanti intorno a 35 gradi": Tra il 13 e il 16 agosto sono attesi anche temporali, su Lazio, Campania.Calabria e Sicilia, ma si tratterà di fenomeni locali.