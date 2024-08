Meteo, il caldo estenuante ha le ore contate. Giuliacci fissa la data della fine

04 agosto 2024 a

Una data per la fine del caldo ad agosto c’è. E la svela il colonnello Mario Giuliacci. L’esperto meteo sviscera la previsione sull’afa dell’estate in un video pubblicato sul canale YouTube Meteogiuliacci , in cui si sofferma in una lunga analisi scientifica volta a dimostrare perché ci sarà questa improvvisa svolta: “Più volte abbiamo detto negli ultimi 15 giorni che probabilmente il caldo sarebbe finito dopo il 10 agosto e ora siamo in grado di dare una nuova data, quella più precisa. Probabilmente il caldo finirà il 14 agosto, non significa che poi non tornerà, ma almeno per 10 giorni non saremo più sotto il caldo più o meno africano. Questo lo diciamo in base alla prova che arriva dalla fisica dell’atmosfera. Un picco di molto caldo ci sarà il 13 agosto, soprattutto sulle regioni meridionali dell’Italia. All’inizio del 14 di agosto c’è un brusco crollo, con aria più fredda. Intorno a quella data arriverà l’aria più fresca”. A metà mese arriverà quindi, secondo Giuliacci, la virata meteo.