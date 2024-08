Meteo, la sorpresa sulla mappa del caldo. Sottocorona: cosa cambia

04 agosto 2024 a

L'instabilità che nelle ultime ore si è affacciata in varie zone d'Italia nelle previsioni mete di domenica 4 agosto "scompare quasi del tutto, rimane qualche piccolissima traccia nelle zone interne del Gargano tra Abruzzo e Molise", spiega Paolo Sottocorona, l'esperto di La7, nel corso di Omnibus. Resistono le precipitazioni, anche localmente intense, sulla "solita zona che prende Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e che arriva a toccare anche le zone di pianura".

Tendenza che rimane pressoché invariata lunedì 5 agosto con fenomeni attesi a nord, ma "addirittura sembrano essere più concentrati nella zona bassa, quella più verso la pianura". Previste anche "debolissime precipitazioni sulle zone interne del centro e possibili piogge in Sicilia", evento atteso con trepidazione visto il problema della siccità. Martedì 6 agosto, spiega il meteorologo di La7, "si ripresenta un po' la possibilità di qualche pioggia sulle zone interne del centro e in parte al sud".

Sul fronte del caldo, ancora intenso su tante regioni, Sottocorona spiega che le temperature minime sono scese ad esempio in Sardegna. Ma nella mappa delle temperature emerge un dato, quello della scomparsa o quasi delle "zone viola", le aree dove si prevede che il termometro schizzi oltre i 36 gradi. Macchie di questo colore resistono solo nelle zone interne della Sardegna e in zone, interne e isolate, nel sud. La tendenza per i prossimi giorni, indica inoltre valori stabili.