Meteo, Giuliacci: "Prima del previsto". Quando e dove tornano i temporali

29 luglio 2024 a

a

a

Estate presto in pausa? A qualcuno, forse, non dispiacerebbe. Stando alle ultime proiezioni dei modelli previsionali, presto su alcune regioni dell'Italia potrebbe tornare la pioggia. Parola del colonnello Mario Giuliacci. "Fino a ieri la data per il ritorno della pioggia in pianura era quella di venerdì 2 agosto. Le fresche e instabili correnti atlantiche avrebbero dovuto fare irruzione al Nord accompagnate da numerosi temporali e diffuso calo termico, mentre tra mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto era prevista solo una moderata instabilità sull'Arco Alpino", ha ricordato l'esperto su meteogiuliacci.it . C'è, però, una novità. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, "già nella giornata di mercoledì 31 luglio l'aria più instabile di origine atlantica potrebbe sfondare sulla Pianura Padana, portando così dei temporali, oltre che sulle Alpi, anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli".

Impennata di città col bollino rosso: il caldo rovina la fine di luglio

Non bisogna però illudersi. L'instabilità non porterà via il caldo. Dopo una veloce pausa, prevista per la giornata di giovedì 1 agosto, "un più deciso affondo delle fresche e instabili correnti atlantiche è previsto per l'ultima parte della settimana", ha continuato il meteorologo. Venerdì 2 agosto "si formeranno infatti numerosi temporali che, nella seconda parte del giorno, bagneranno qua e là praticamente tutte le regioni settentrionali", ha spiegato Giuliacci. Poi, sabato 3 agosto, le correnti riusciranno a raggiungere le regioni centrali "con la formazione di qualche temporale sulle zone appenniniche, e soprattutto una parziale attenuazione del grande caldo, grazie a un leggero calo delle temperature", ha concluso. Nessun cambiamento al Sud.