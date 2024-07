Meteo, fine luglio da incubo per il caldo. Impennata di città col bollino rosso

29 luglio 2024 a

a

a

Il finale di luglio sarà bollente per l’Italia con valori anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie, massime che non faticheranno a superare i +40 gradi in diverse zone del Centro-Sud. Le previsioni del Centro Meteo Italiano evidenziano la presenza di un vasto e robusto promontorio africano che si estende tra Mediterraneo ed Europa occidentale portando non solo condizioni meteo stabili ma anche clima molto caldo. Nella seconda parte della settimana ecco però che alcuni modelli ipotizzano l’arrivo di una saccatura depressionaria dall’Atlantico. Impianto ancora tutto da confermare ma se così fosse il primo weekend di agosto potrebbe vedere una generale rinfrescata sulla nostra Penisola con valori che si riporterebbero vicini alle medie del periodo. Comunque permane un’elevata possibilità che nel complesso la prima decade di agosto sia molto calda.

Nel frattempo il ministero della Salute ha certificato l’aumento del pericolo nelle città italiane, con l’allerta caldo che resta sempre viva. Ieri i centri urbani contrassegnati dal bollino rosso erano 6 (Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma), sulle 27 città prese in considerazione dal ministero, mentre oggi salgono a 11, domani a 13 e mercoledì sono 12. Nello specifico oggi sono da bollino rosso Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia e Rieti. Domani all'elenco si aggiungono Roma (oggi in arancione, rischio caldo per i più fragili),Torino e Napoli mentre Campobasso diventa arancione. Mercoledì è da bollino rosso anche Viterbo, mentre Napoli e Palermo diventano gialle (pre-allerta per una possibile ondata di calore). Dati da monitorare in particolare se si è più anziani.