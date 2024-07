Meteo, quanto dura il caldo africano? L'avvertimento: "Entro Ferragosto..."

29 luglio 2024 a

a

a

Il caldo non molla la presa. I termometri, ormai da giorni, non fanno che registrare alti valori. Ma fino a quando? Che cosa dobbiamo aspettarci dalla fine del mese di luglio e dall'inizio di quello di agosto? A dominare è, al momento, un anticiclone di matrice africana. "Continua a salire l'allerta e aumentano le città con il bollino rosso, l'indicatore del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che certifica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione. Martedì il massimo livello di rischio si registrerà a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Napoli, Roma e Torino, mentre Campobasso tornerà in giallo. Mercoledì bollino rosso a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo", hanno ricordato, all'inizio, gli esperti de ilmeteo.it , che sul sito hanno aggiornato i lettori sulle ultime previsioni.

"Stroncati gli altri meteorologi". La meteo-bordata di Sottocorona in diretta

Non ci sono buone notizie per chi sperava di dare il benvenuto a qualche venticello. Il caldo, infatti, non arretrerà a breve e, anzi, aumenterà "entro Ferragosto". Certo, ci saranno dei break temporaleschi. Sono attesi per le giornate di mercoledì 31 luglio e venerdì 2 agosto. Il sole, però, avrà la meglio su gran parte del territorio italiano. Le temperature saliranno non solo di giorno, ma anche di notte. "Ci saranno pure le famose notti tropicali considerate tali quando le temperature minime non riescono a scendere sotto la soglia dei 20°C per parecchi giorni", hanno avvisato i metorologi". Ciò che più è anomalo - hanno spiegato- è che non c'è modo di individuare la data di una fine o, quantomeno, di una tregua. "Ci aspettiamo un'ulteriore pulsazione dell'anticiclone africano in vista di Ferragosto (dal 10 agosto in avanti)", hanno ribadito.