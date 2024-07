Meteo, Giuliacci spiazza tutti: "I modelli indicano piogge". Quando sono previste

27 luglio 2024 a

a

a

In Italia il caldo si fa sentire. C'è chi sta preparando i bagagli per andare al mare ed esulta e chi, invece, deve rimanere in città e soffre per le alte temperature. Il colonnello Mario Giuliacci ha voluto fare il punto della situazione e diffondere le ultime previsioni meteo attraverso un video pubblicato sul canale YouTube di MeteoGiuliacci . L'esperto ha voluto annunciare due notizie: "Una buona e una cattiva", ha detto fissando la telecamera. Ma che tempo ci aspetta? I termometri torneranno a segnare valori più bassi?

Il caldo decolla: "Oltre Ferragosto", Giuliacci e il dato preoccupante

In primo luogo, "ritornerà, in grande stile, l'anticiclone africano". "Il caldo che abbiamo adesso sull'Italia è quasi normale per il Centro-Nord. Per il Sud, invece, un po' sopra la media. Non dimentichiamo che, negli ultimi 7 o 8 giorni le temperature massime solo nel 5/10% dei casi hanno superato i 34 gradi. Il caldo si è attenuato", ha spiegato il meteorologo. Per quanto riguarda l'anticiclone africano, "ritorna e questa volta le temperature saliranno", ha specificato.

Quando finiscono caldo e notti tropicali? Giuliacci: "La data della svolta"

In altre parole, "le temperature massime, al Nord, dureranno fino al 2 o al 3 agosto al Centro-Nord e fino al 4 al Sud". "Le temperature massime, soprattutto in questa settimana, arriveranno fino a 34 gradi sul Nord-Italia. Esclusa l'Emilia-Romagna. Non credo che raggiungeremo i 40 gradi", ha continuato Giuliacci. Quindi la frase che forse tutti attendevano: "Arriveranno freschi venti atlantici e i modelli vedono piogge soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali", ha concluso.