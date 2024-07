MeteoGiuliacci, il caldo decolla: "Oltre Ferragosto", il dato preoccupante

27 luglio 2024 a

a

a

L'estate entra nel vivo con l'ondata di calore più lunga, spiegano gli esperti del sito MeteoGiuliacci secondo cui l'anticiclone africano "si allungherà sul vecchio continente almeno fino alla prima decade di agosto". Tra sabato 27 e domenica 28 luglio le temperature sanno in costante aumento in molte zone d'Italia, da nord a sud. Le città più a rischio sono "Ferrara, Firenze, Roma, Siracusa e Terni" dove "si potranno sfiorare i 40°C", spiega Elena Rava sul sito che ospita le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci. Sicilia e Sardegna le regioni più bollenti.

"Fenomeni intensi", Sottocorona avverte: dove e quando arrivano i temporali

A spezzare il gran caldo solo isolati e sporadici temporali, nel nord alpino. Da lunedì 29 luglio l’ondata di caldo "si consoliderà" e "avremo temperature vicine ai 40°C sulle zone interne del Centro e del Sud per tutta la prossima settimana". Quando finirà il caldo intenso? Fino al 10 di agosto non se ne parla, soprattutto per le regioni del Centro-Sud. Gli esperti fanno notare inoltre che in base al modello europeo Ecmwf "queste condizioni si potrebbero prolungare anche fino a Ferragosto ed oltre". Si vedrà nei prossimi aggiornamenti meteo.