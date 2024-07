Meteo, quando finiscono caldo e notte tropicali? Giuliacci: "La data della svolta"

27 luglio 2024 a

L'alta pressione non molla la presa e, anzi, stringe nella morsa l'Italia. Le temperature, per questo, continuano a schizzare verso l'alto. Il colonnello Mario Giuliacci non usa giri di parole: "Ci attende una nuova intensa ondata di calore, con il caldo che diventerà ancor più intenso di quello attuale, già di per sé piuttosto fastidioso", ha anticipato. Ma quale sono le giornate da segnare in rosso sul calendario? Stando a quanto l'esperto ha scritto su meteogiuliacci.it , bisognerà fare attenzione alla "parte centrale" della prossima settimana.

Il meteorologo ha annunciato che le colonnine dei termometri saliranno fino a segnare "temperature massime saranno comprese fra 33 e 40 gradi". Ma non è tutto. Bisogna spiegare, infatti, "che i valori notturni rimarranno quasi dappertutto al di sopra di 20 gradi, costringendoci a sopportare delle opprimenti notti tropicali". Quando finirà questa nuova ondata di caldo intenso? È questa la domanda che gran parte degli italiani si sta ponendo.

"Le proiezioni oltre la metà della prossima settimana mostrano ancora un elevato grado di incertezza, ma qualcosa comunque si può dire, e in particolare, le mappe indicano la possibile data della svolta", ha continuato Giuliacci. Secondo la tendenza descritta dai principali modelli previsionali, "l'alta pressione dovrebbe mostrare un parziale e temporaneo cedimento tra venerdì 2 e sabato 3 agosto, lasciando libero il cammino a delle correnti atlantiche relativamente più fresche e instabile", ha concluso.