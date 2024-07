Meteo, Sottocorona fa il punto: "Speranza delusa". Che tempo ci aspetta

25 luglio 2024 a

"Cominciamo sempre con qualche nuvola": con queste parole e indicando la carta posta di fronte a sè, Paolo Sottocorona ha diffuso le ultime previsioni meteo. "Quello che conta" - ha spiegato subito - "è quello che succede nelle ore più calde". Che vuol dire? Che cosa dobbiamo aspettarci? "Al Nord, tutta l'instabilità sembra scomparsa quasi del tutto. Ci sono due zone, sulla Liguria, dove si potrebbe attivare qualche fenomeno più intenso. Lo stesso vale per le zone interne del Lazio. Speranza di pioggia nei pressi di Viterbo un po' delusa", ha continuato l'esperto in diretta su La7.

"Fenomeni intensi", dove si mette in pausa l'estate: le previsioni di Sottocorona

Domani, invece, "l’instabilità rimane dormiente". "Al Nord si attiva soltanto sul Piemonte. Sulle zone alpine e prealpine non c'è molto. Ancora una piccola zona sul basso Lazio, sulla Sicilia settentrionale e qualche zona interna della Corsica", ha proseguito Sottocorona. Sabato, poi, "tutto rimane sostanzialmente uguale", ha specificato il meteorologo. In altre parole, il tempo rimane "prevalentemente stabile". Le minime, oggi, sono "alte ma non troppo", ha concluso.