Meteo, Giuliacci e la verità sul caldo: quando arriva la seconda ondata

Un'ondata di caldo che sta per esaurirsi, piogge e temporali anche al Sud a spezzare l'estate, una rimonta dell'anticiclone africano che renderà bollenti i primi giorni di agosto. A dare le previsioni del tempo per la fine di luglio è il colonnello Mario Giuliacci che parte parlando delle precipitazioni attese sull'Italia nei prossimi giorni. Giovedì 25 luglio avremo qualche isolato temporale su Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino e rilievi emiliani. Venerdì 26 qualche precipitazione raggiungerà la Sicilia: "Finalmente, ma si tratta di pochi temporali che non risolveranno la siccità", spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Dopo una pausa nell'ultimo weekend di luglio, i rovesci si vedranno dal primo fino al 7 agosto.

Ma cosa ci aspetta dal punto di vista delle temperature? L'ondata di caldo in corso "sta per finire", spiega Giuliacci. Questa estate il picco è stato raggiunto tra il 18 e il 19 di giugno "quando sul 40% delle località dell'Italia sono stati superati i 35 gradi". Negli ultimi giorni questa percentuale si è ridotta fino all'1%. "Questa ondata di caldo sta per estinguersi", spiega l'esperto meteo, ma "attenzione però, da sabato 27 luglio ci sarà una nuova intensa ondata di caldo soprattutto al Centro Sud per un fugace ritorno dell'anticiclone africano, ma tra l'uno e il 5 di agosto torneranno le correnti atlantiche le temperature tenderanno a scendere sotto il 35 gradi al centro sud e intorno a 30 gradi sul nord Italia".