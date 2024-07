Benzina, prezzi ancora in calo: ecco di quanto sono scesi. Le medie

23 luglio 2024 a

Ottima notizia per tutti gli italiani che viaggeranno in auto. Prosegue la fase calante dei prezzi dei carburanti alla pompa, sulla scia dell’analogo andamento delle quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un centesimo su benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti.

Due settimane di cali alla pompa. Ma c'è una sorpresa sui prezzi della benzina

Benzina self service a 1,862 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,868, pompe bianche 1,851), diesel self service a 1,745 euro/litro (invariato, compagnie 1,751, pompe bianche 1,733). Benzina servito a 2,006 euro/litro (invariato, compagnie 2,049, pompe bianche 1,921), diesel servito a 1,890 euro/litro (invariato, compagnie 1,933, pompe bianche 1,803). Gpl servito a 0,714 euro/litro (invariato, compagnie 0,723, pompe bianche 0,703), metano servito a 1,329 euro/kg (invariato, compagnie 1,343, pompe bianche 1,319), Gnl 1,237 euro/kg (+1, compagnie 1,236 euro/kg, pompe bianche 1,237 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,953 euro/litro (servito 2,216), gasolio self service 1,851 euro/litro (servito 2,122), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,456 euro/kg, Gnl 1,299 euro/kg.