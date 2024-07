Prezzi benzina, due settimane di cali alla pompa. Ma c'è una sorpresa dalle medie

22 luglio 2024 a

Sono quasi due le settimane consecutive di calo per i prezzi dei carburanti alla pompa, pur con una dinamica tutt’altro che travolgente: rispetto a due settimane fa le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa sono scese di 1,3 centesimi per quanto riguarda la benzina e di 1,5 centesimi per il diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,863 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,868, pompe bianche 1,851), diesel self service a 1,745 euro/litro (-3, compagnie 1,751, pompe bianche 1,733). Benzina servito a 2,006 euro/litro (-3, compagnie 2,049, pompe bianche 1,921), diesel servito a 1,890 euro/litro (-3, compagnie 1,933, pompe bianche 1,803). Gpl servito a 0,714 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,703), metano servito a 1,329 euro/kg (-1, compagnie 1,342, pompe bianche 1,318), Gnl 1,236 euro/kg (-1, compagnie 1,236 euro/kg, pompe bianche 1,236 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,953 euro/litro (servito 2,217), gasolio self service 1,852 euro/litro (servito 2,123), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,453 euro/kg, Gnl 1,299 euro/kg.