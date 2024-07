Meteo, la goccia fredda scatena i temporali. Ma la tregua dal caldo è solo momentanea

22 luglio 2024 a

Settimana che inizia con una goccia fredda in transito sul Mediterraneo centrale, che porta un aumento dell’instabilità in Italia. Prossime ore che vedranno acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, dove avremo anche un lieve calo delle temperature. Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione tenderà rapidamente a rimontare sui settori occidentali del continente estendendosi anche verso il Mediterraneo. Tempo più asciutto anche se con qualche acquazzone o temporale pomeridiano sempre possibile, soprattutto su Alpi e Appennino. Temperature che nei prossimi giorni saranno leggermente più basse ma comunque su valori in media o poco sopra. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano poi un ulteriore rinforzo dell’anticiclone tra l’ultimo weekend di luglio e la settimana successiva con caldo in aumento.

Previsioni meteo per oggi al nord: al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, isolate piogge sulle Alpi orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi centro-orientali, nessuna variazione altrove. In serata e nottata instabilità che si estende sulle pianure di Nord-Est con possibilità di precipitazioni sparse. Al centro: al mattino precipitazioni sparse su Lazio, Marche e Abruzzo, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone Appenniniche e sulle pianure di Lazio, Umbria e Marche. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al sud e sulle isole: al mattino tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi su Campania, Molise e Sicilia occidentale; isolati piovaschi attesi in Sardegna. Al pomeriggio instabilità con acquazzoni e temporali sulle regioni peninsulari, ampi spazi di sereno sulle isole maggiori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge tra Campania, Puglia e Calabria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in generale rialzo; massime stabili o in calo al centro-sud ed in aumento al nord.