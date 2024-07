Meteo, il caldo molla la presa? Giuliacci: "Afa lontana ma...". Le previsioni

22 luglio 2024 a

L'Italia è nella morsa del caldo. Buona notizia per chi è in vacanza, un po' meno per chi deve ancora aspettare per le tanto bramate ferie. La situazione, però, potrebbe cambiare presto. Il motivo? L'alta pressione "si è in ritirata" e una perturbazione atlantica "sta attraversando l'Italia accompagnata da correnti relativamente più fresche e asciutte". Parola del colonnello Mario Giuliacci, che su meteogiuliacci.it ha diffuso le ultime previsioni meteo e anticipato che tempo dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni. Già da oggi, le temperature si sono abbassate "in gran parte del Centro-Sud", ha spiegato l'esperto.

Nella parte centrale della settimana, ha assicurato il meteorologo, "sono attese ulteriori limature alle temperature e, cosa ancor più importante, su gran parte del Paese soffieranno con insistenza moderati e asciutti venti di Maestrale, che terranno lontana l'afa". È necessaria una precisazione: il caldo non ci abbandonerà. Le temperature saranno "tipicamente estive, con punte anche di 35-36 gradi, specie al Sud, ma rispetto alla settimana passata la calura sarà decisamente più sopportabile", ha continuato Giuliacci. Consigliabile segnare la data di domenica 28 luglio, quando avrà la meglio una "nuova progressiva avanzata dell'alta pressione", ha concluso.