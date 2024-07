Nuova social card, a quanto ammonta il bonus e cosa si potrà comprare

Luca De Lellis 20 luglio 2024 a

a

a

Buone notizie in vista per le famiglie con un Isee non scollinante il tetto di 15.000 euro annui. Con il sussidio della Carta “dedicata a te”, infatti, sono pronti 500 euro destinati all’acquisizione di beni di prima necessità, tra i quali spiccano certamente i generi alimentare e i carburanti. Ma facciamo un po’ di ordine, per comprendere al meglio come può essere utilizzato il bonus e quali nuclei possono beneficiarne. Premessa obbligatoria: la norma, in vigore a partire dal 4 giugno 2024, prevede che la Carta possa essere fruita massimo da 1,3 milioni di famiglie. E, in particolare, è indispensabile che le famiglie che rientrano nei limiti Isee non abbiano già ricevuto sussidi alla data di entrata in vigore della norma, e che nel frattempo non siano destinatari di altri benefici come la Naspi o la Dis-coll e la cassa integrazione.

Per quel che concerne la modalità di erogazione, l’importo pari a 500 euro sarà inserito all’interno di carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A attraverso la società controllata Postepay. Capitolo liste beneficiari: verranno realizzate dall’Inps che, entro il termine del 24 luglio 2024, recapiterà ai singoli Comuni l’elenco dei nuclei familiari che rispettano i requisiti economici citati in precedenza. Ovviamente esiste una scala di priorità che favoreggerà alcune famiglie rispetto ad altre nella scrematura delle domande: il primo è individuato nell’età dei minori e nelle famiglie con almeno 3 componenti. Una volta terminato tale iter, i Comuni devono confermare entro 20 giorni gli elenchi forniti dall’Inps, che poi li trasferisce telematicamente a Poste Italiane per l’erogazione delle carte. La procedura, infine, prevede che ciascun Comune pubblichi sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beneficiari del bonus riferito al territorio di appartenenza.

Pensioni, famiglie, stipendi: tutte le novità della Manovra 2024

Il budget stabilito per il sussidio potrà essere usufruito a partire da settembre. Attenzione però, ci sono delle scadenze da rispettare anche per chi riesce ad accedervi. Anzitutto, la prima spesa parziale dei 500 euro deve essere fatta entro e non oltre il 16 dicembre 2024, pena la decadenza del beneficio. Non solo, perché l’importo deve essere esaurito alla seconda scadenza del 28 febbraio 2025. Riguardo ai generi alimentari acquistabili con la Carta “dedicata a te”, tra i pochi divieti esplicitati figurano quello dell’alcol, come anche l’aceto balsamico e la marmellata. Tutte le compere potranno avvenire in tutti i supermercati e negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard e che possiedono i requisiti previsti dal Ministero. Insomma, è in procinto di arrivare un’altra agevolazione dirette alle famiglie dall’Inps, dopo l’Assegno Unico Universale, l’incremento del Bonus Nido e la decontribuzione per le lavoratrici madri.