Bonus carburanti e sconti sulle bollette: a chi spettano, i dettagli

Nella giornata di ieri è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Energia. Come riportato da “Il sole 24 ore”, Il governo Meloni ha varato misure per circa 1,65 miliardi per alleggerire l’impatto dei rincari di luce e gas e del caro carburanti. Tra le misure approvate spicca il rinnovo dello sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio economico. A chi spetta questo sconto? Come riportato dal decreto: “La misura sarà riservata alle famiglie con un Isee non superiore ai 15mila euro, ai percettori di reddito o pensione di cittadinanza e ai nuclei in cui è presente un soggetto affetto da grave malattia che necessita di apparecchiature salva-vita”. Per quanto riguarda il contributo extra previsto per la bolletta elettrica, arriverà un contributo straordinario per i mesi di ottobre, novembre e dicembre che si aggirerà intorno ai 70 euro e che avrà andamento crescente con il numero di componenti del nucleo familiare. La misura è esclusiva per le famiglie già titolari di bonus sociale elettrico e costerà al governo circa 300 milioni.

L’ultimo punto importante del decreto energia riguarda il bonus carburanti, esso infatti sarà caricato sulla social card “Dedicata a te” lanciata a luglio. La quantità di card assegnabili ammonta a 1,3 milioni con un contributo medio di circa 77 euro a carta. I beneficiari dell’iniziativa saranno i nuclei familiari con almeno tre componenti e un Isee non superiore a 15mila euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.