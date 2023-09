Dl Energia, ok del cdm: ecco bonus carburanti e altri sconti per le bollette

25 settembre 2023 a

Bonus carburanti per le famiglie in difficoltà, proroga per il quarto trimestre dell’anno - da ottobre a dicembre - degli sconti in bolletta per i cittadini meno abbienti alle prese con i rincari, azzeramento per lo stesso periodo degli oneri di sistema nel settore del gas e dell’Iva ridotta al 5%. Sono queste le principali misure contenute nel decreto legge – dl energia - approvato oggi dal Consiglio dei ministri che era stato convocato per le 16. In particolare del bonus carburanti, che verrà caricato sulla social card ’Dedicata a te’, l’ammontare del contributo sarà stabilito entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto con un provvedimento ad hoc del ministero delle Imprese e del Made in Italy: dovrebbe aggirarsi attorno agli 80 euro, circa un pieno di benzina per un’utilitaria. Nel dl trovano spazio anche l’incremento del fondo integrativo per le borse di studio per gli studenti universitari - +7,5 milioni di euro - e la proroga al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under36.

In particolare anche per il IV trimestre del 2023, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Arera «provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas». «Agli oneri valutati in 300 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2023», si legge nel provvedimento. Anche i bonus sociali per l’elettrico sono confermati: «Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale». Per le finalità «è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro per l’anno 2023», si legge ancora. Il provvedimento prevede anche la proroga per il IV trimestre 2023 dell’Iva agevolata del 5% sulle bollette del gas per usi civili e industriali: gli oneri di questa misura sono valutati in 628,62 milioni di euro per l’anno 2023. La disposizione, si legge ancora, «si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia». Gli oneri sono «valutati in 41,46 milioni di euro per l’anno 2023».