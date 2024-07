Napoli, a San Gregorio Armeno pronte le statuette dell'attentato a Trump

17 luglio 2024 a

A San Gregorio Armeno non perdono tempo. A Napoli, nelle botteghe della “Via dei Presepi" sono già pronte le statuette dell'attentato a Trump. A Natale mancano ancora cinque mesi ma gli artigiani partenopei non vogliono lasciarsi sfuggire questa occasione per nessun motivo al mondo.

Ecco allora che nelle botteghe è possibile acquistare la statuetta di Donald Trump insanguinato e con la mano alzata, circondato dagli uomini della sicurezza.