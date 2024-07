Ventimiglia, camionista scopre le migranti nascoste sul tir. Come le prende a cinghiate

15 luglio 2024 a

a

a

Un gruppo di giovanissimi migranti, tra cui alcune ragazze, sono stati sorpresi e presi a cinghiate da un camionista a Ventimiglia, guidatore del mezzo a bordo del quale si era nascosta una decina di ragazzi stranieri che tentava di oltrepassare la frontiera tra Italia e Francia. È quanto si vede in un video, diventato virale, che sarebbe stato girato con un cellulare all’interno dell’autoporto della città ligure di confine, dove sostano i tir prima di mettersi in viaggio. Nelle immagini si nota il portellone sul retro di un autotreno aprirsi e poi il camionista, con in mano una cinghia, far scendere dal rimorchio uno alla volta i migranti e colpire una volta fuori diverse ragazze.

#Ventimiglia #Italia Stamattina all’autoporto un camionista ha fatto scendere, a colpi di cinghia con il terminale in acciaio, una dozzina di #migranti tutti di origine africana che erano saliti sul rimorchio del suo tir, probabilmente per tentare di espatriare in #Francia . pic.twitter.com/FCWlefVqDb — Eleana Elefante (@EleanaElefante) July 15, 2024

«Si tratta di persone in transito, che utilizzano qualunque mezzo per passare il confine - dice a LaPresse Christian Papini, direttore della Caritas di Ventimiglia -, la notte prima avevano dormito nel Pad, il punto di accoglienza diffusa creato in città per dare assistenza a chi arriva a Ventimiglia». Il Pad, struttura allestita accanto alla stazione cittadina, è l’unico riferimento per un supporto medico o per fornire aiuto ai migranti da quando il centro di accoglienza di Campo Roja è stato chiuso. «Negli ultimi 2 giorni - conclude Papini - abbiamo registrato un aumento dei flussi in arrivo, il Pad ha 20 posti e risulta pieno al momento». Durante le scorse estati si erano registrati aumenti anche di migranti che si accampavano nel letto del fiume Roja, in via Tenda e nella zona del cimitero, dove si rifugiano decine di persone in attesa di tentare di passare il confine, spesso aiutati da gruppi e associazioni umanitarie che servono pasti e si occupano delle prime necessità.