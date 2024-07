MeteoGiuliacci, caldo e "rottura dell'estate": come sarà il mese di agosto

13 luglio 2024 a

a

a

Il caldo imperversa e dalle previsioni meteo emerge che la seconda metà di luglio sarà all'insegna dell'afa, ma cosa ci aspetta ad agosto, il mese prediletto per le vacanze degli italiani? Gli esperti di MeteoGiuliacci spiegano che, se il trend visto negli ultimi anni dovessero essere rispettati, il caldo africano dovrebbe dominare il periodo con "temperature che potrebbero raggiungere 35°C o più", spiegano gli esperti del sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci. Impossibile, al momento, dire se ci saranno ondate di caldo record. In base ai trend recenti, sono possibili break temporaleschi dell'estate, eventi "severi", addirittura grandine e venti forti. Configurazione che spesso si viene a creare quando fresche correnti atlantiche riescono a oltrepassare le Alpi. "Succede quasi ogni anno" ma ad oggi "è impossibile sapere con precisione se accadrà pure nel 2024", scrive Andrea Tura.

Ondata di caldo torrido: quando il termometro segnerà 40 gradi a Roma

In generale, la "rottura dell'estate" che anni fa si aveva dopo Ferragosto si è spostata più in là, "Oramai si è spinta in Settembre", si legge nelle tendenze meteo per il mese di agosto, "ci saranno delle fasi di frescura fuori stagione, ma è anche vero che le rimonte dell'alta pressione saranno forti e tenaci e quindi il mese agostano diventa sempre più caldo".