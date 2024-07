Meteo, Sottocorona e il dato sul caldo: "Valori molto elevati", cosa ci aspetta

Sullo stesso argomento: Ondata di caldo torrido: quando il termometro segnerà 40 gradi a Roma

Qualche pioggia ancora investe le regioni del nord-ovest dove localmente persiste la possibilità di qualche fenomeno intenso, ma tutto ili quadro meteo va verso un attenuazione dell'instabilità residua. Paolo Sottocorona sabato 13 luglio come di consueto presenta le previsioni del tempo nel Tg La7 e spiega che se qualche nuvola interessa il nord, al centro e al sud "restano condizioni totalmente stabile".

Domenica 14 luglio "anche di questa residua instabilità al nord non c'è più traccia sulle zone alpine", spiega il meteorologo. Lunedì 15 luglio "si riaffaccia ma in maniera molto moderata", perché le precipitazioni forti restano al di là delle Alpi, spiega il meteorologo.

C'è poi molta curiosità sul caldo. Come sono le temperature? Sottocorona spiega che c'è un calo ,"ma da valori elevati": insomma, non si avverte al mattino un tempo più fresco. Il meteorologo poi sottolinea un dato sulla temperatura del mare: Adriatico e basso Tirreno in questo frangente presentano "valori molto elevati". Insomma, "il mare è molto caldo" e mentre "la terra di notte un poco si raffredda, il mare quasi per nulla". Nei prossimi giorni, spiega Sottocorona, l'Italia vedrà temperature anche di 5-6 gradi sopra la media. Quindi forte caldo per tutta la prossima settimana.