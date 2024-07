Meteo, ondata di caldo torrido: quando il termometro segnerà 40 gradi a Roma

12 luglio 2024 a

a

a

Caldo torrido, umidità e il termometro che arriverà a segnare i 40 gradi tra lunedì e giovedì della settimana prossima. Si preannunciano giorni critici a Roma e in tutto il Lazio, dove il grande caldo ha iniziato a farsi sentire, creando disagi e possibili conseguenze sulla salute dei cittadini e dei turisti. In questi giorni è in corso «un promontorio di alta tensione di matrice africana che interesserà maggiormente le regioni centro-meridionali del Paese», ha spiegato ad «Agenzia Nova» il climatologo del Cnr Ibe, Gianni Messeri. Nel Lazio, in particolare nel corso del fine settimana le temperature, partendo dai 30 gradi sul litorale e 35-36 gradi in pianura di oggi, «tenderanno a crescere di circa un grado ogni giorno, arrivando a sfiorare i 39-40 gradi di massima nella giornata di lunedì. Martedì è previsto un lieve calo, mentre mercoledì e giovedì si tornerà a sfiorare i 40 gradi», ha affermato.

"Quanto durerà il caldo". Meteo, Giuliacci non ci lascia scampo

Con l’emergenza caldo aumentano anche i rischi per la salute, soprattutto per gli anziani e i fragili. I disturbi più frequenti sono insolazione, crampi, svenimenti ed edemi. Ma ci sono anche conseguenze per la salute di maggiore gravità, come congestione, colpo di calore, disidratazione. Nella Regione Lazio dal primo luglio è operativo il Piano per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su e a quelle con particolari patologie. «I rischi per la salute si focalizzano soprattutto sugli anziani e su chi presenta patologie croniche come cardiopatie, diabete o altro, anche se i rischi ci sono anche per chi è sano», ha spiegato il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi. «Queste temperature, unite all’alto grado di umidità - ha chiarito - se non c’è un’alimentazione ricca di liquidi, frutta e verdura, possono creare delle problematiche».