Meteo, "possente anticiclone africano". Giuliacci: ecco quando si ritirerà

12 luglio 2024 a

a

a

Su tredici giorni, "otto o nove saranno sotto il dominio di un possente anticiclone africano". Parola del colonnello Mario Giuliacci, che nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di MeteoGiuliacci ha aggiornato tutti sulle ultime previsioni meteo. Il timore di chi deve ancora aspettare per le ferie è che le alte temperature rendano le giornate faticose e difficili da affrontare. "Avremo una forte ondata di caldo", ha ammesso con sincerità l'esperto, "ma non vi lasciate convincere da questi siti terroristici". Il meteorologo ha voluto spiegare che il caldo sarà forte, certo, ma non record o anomalo per il periodo dell'anno.

Città roventi e pericoli per la salute, le città con il "bollino rosso"

Che cosa dobbiamo aspettarci? Giuliacci ha individuato quattro fasi. L'11 e il 12 luglio "il possente anticiclone africano si allunga sull'Italia e ci sono punte di 37/40 gradi al Centrosud". Una seconda fase, quella che va dal 13 e il 14 di luglio, si attende la "fine del caldo africano al Nord". "Resiste un debole anticiclone al Sud. Rovesci e temporali al Nord per arrivo di freschi temporali atlantici, che marginalmente interesseranno anche il Centro-Sud", ha spiegato Giuliacci.

"Quanto durerà il caldo". Meteo, Giuliacci non ci lascia scampo

La terza fase, quella tra il 15 e il 20 luglio, sarà caratterizzata dal ritorno del "possente anticiclone africano", che darà luogo a "un'ondata di caldo un po' meno intensa della precedente ma sempre un'ondata di caldo, con punte di 38 gradi nelle zone interne e del Centro", ha proseguito l'esperto. Infine, la quarta fase (21-23 luglio), vedrà il ritiro dell'anticiclone africano dall'Italia "per l'arrivo di miti e temporaleschi venti atlantici", ha concluso.