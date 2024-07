Meteo, Mario Giuliacci non ci lascia scampo: "Quanto durerà il caldo"

12 luglio 2024 a

Negli ultimi giorni l'Italia è stata praticamente spaccata in due, con piogge e temperature fresche al nord e caldo torrido al centro-sud. Ne parla il colonnello Mario Giuliacci in una pagina del portale meteogiuliacci.it .

Anticiclone all'attacco ma c'è un break. Giuliacci: quando i temporali

Secondo i modelli previsionali in possesso dello staff, l'alta pressione permarrà sulla nostra Penisola più a lungo del previsto. Certamente per tutta la prossima settimana. Una piccola pausa dall'alta pressione ce l'avremo soltanto tra il 22 e il 24 luglio. Ma sarà questione di poche ore. Già a partire dal 25-26 luglio, infatti, tornerà a farsi sentire la calura. E questa volta non si sa ancora bene per quanto.