Meteo, l'allarme di Giuliacci: "Caldo opprimente e punte oltre i 40 gradi". Dove

07 luglio 2024 a

a

a

L'estate, ormai, si fa sentire e la prossima settimana non promette niente di buono. Pare infatti che il grande caldo dominerà le previsioni meteo per tutti e sette i giorni. Notizia buona, questa, per chi è al mare o in montagna a godersi attimi di spensieratezza. Un po' meno per tutti gli italiani che devono ancora attendere un po' di tempo prima di andare in vacanza. "L'alta pressione si sta rinforzando e ha tutta l'intenzione di stazionarie per diversi giorni sull'Italia, regalandoci una settimana piena di sole e, soprattutto, con caldo afoso in aumento", ha anticipato il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it .

"Sparisce tutto", la data della meteo-svolta. Le previsioni di Sottocorona

Da Nord a Sud le colonnine dei termometri inizieranno a segnare valori alti. In particolar modo, le giornate da segnare in rosso sul calendario saranno quelle che vanno da lunedì 8 e venerdì 12 luglio. Non mancherà, però, un po' di instabilità. Sulle zone alpine, infatti, si registrerà la presenza di "nuvole e qualche temporale", ha precisato il fisico dell'atmosfera. Nubi che però, ha fatto chiarezza, saranno "temporalesche" e che quindi non coinvolgeranno le pianure del Nord. "Tempo ideale soprattutto per chi sta partendo o si trova già in vacanza", ha assicurato il meteorologo.

"Break temporalesco", il caldo dura poco: le date da segnare

Bisogna attendere, quindi, il passaggio di "masse d'aria bollenti". "Temperature e afa aumenteranno", ha detto l'esperto con nettezza di parole. Quali saranno le regioni in cui il caldo sarà insistente? Al Sud e sulle Isole, dove "si oltrepasseranno i 30 gradi con picchi anche di 37-38 gradi". Nei giorni successivi, poi, "la calura diventerà davvero intensa, a tratti opprimente", ha concluso.