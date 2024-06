Meteo, temperature su ma Sottocorona avverte: "Un certo peggioramento"

28 giugno 2024 a

All'orizzonte non si vedono "neanche quelle poche nuvole al Sud". Parola di Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus ha fornito aggiornamenti sul meteo. Con l'alta pressione, ha spiegato, "di nuvole ce ne sono poche". Eccezione fatta per il pomeriggio, quando "con un meccanismo fisiologico, qualcosa si forma soprattutto sulle zone montuose più alte: le Alpi". Oggi, infatti, al Sud, al Centro e al Nord, il tempo sarà "sereno". Sulle zone prealpine, invece, "qualche precipitazione nel pomeriggio c'è". Le macchie gialle sulla carta "sono pochissime", ma "qui e là si potrebbe verificare anche qualche fenomeno intenso", ha anticipato l'esperto.

Domani è confermato "un certo peggioramento". Quali saranno le regioni interessate? "Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia", che risentiranno del passaggio di una perturbazione al di là delle Alpi. Sottocorona ha precisato: "Per la parte alpina centrale non ci sono fenomeni, Centro e Sud sempre poco nuvoloso". Nella giornata di domenica "resta tutto invariato". L'unica differenza, secondo il meteorologo, è che "quel peggioramento sulle zone di Nord-Ovest si sposta verso Est, attenuandosi molto". Per quanto riguarda le temperature minime, esse "stanno salendo", ha concluso.