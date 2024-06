Meteo, arriva il caldo tropicale: quando sarà "difficile da sopportare"

27 giugno 2024 a

La situazione è "stabile". Lo ha assicurato la meteorologa che, nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, ha diffuso le ultime previsioni meteo. Il motivo per cui non bisogna allarmarsi? "L'alta pressione protegge il Mediterraneo, protegge l'Italia". Questo vuol dire che, anche al Nord Italia, dopo giornate di piogge e di temporali, il tempo tornerà a essere per lo più soleggiato. Le temperature, ha spiegato l'esperta, "sono in netto aumento".

È dunque forse arrivato il momento di riporre l'ombrello e di prepararsi a giornate da trascorrere al mare o comunque all'aria aperta. Le colonnine dei termometri segneranno valori "anche intorno ai 35 o 40 gradi". Il gran caldo, ha proseguito, colpirà soprattutto "i settori interni delle nostre isole" e sarà "difficile da sopportare". Va considerato poi anche il fatto che aumenterà l'umidità. Tra sabato e domenica, ha anticipato la meteorologa, passerà una perturbazione e bisognerà "fare attenzione ai temporali a Nord-Ovest e sui settori montani".