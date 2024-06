Meteo, caldo "in aumento". Giuliacci: "Dove i picchi raggiungeranno i 40 gradi"

Gabriele Imperiale 27 giugno 2024 a

Maggiore stabilità e caldo: sono le nuove parole d’ordine per il meteo del prossimo fine settimana. Parola di Andrea Giuliacci e delle sue ultime previsioni del tempo. Fine a nuvole e temporali, spazio invece alla calura e all’alta pressione che si allungherà sul nostro paese e tornerà a dominare le nostre giornate. Il motivo è presto spiegato: “Il tempo sta andando verso una maggiore stabilità perché l’ultima perturbazione si sta allontanando”.

Ma cosa significa l’arrivo dell’alta pressione? Lo ha spiegato il meteorologo al programma Mediaset, Mattino 5: “Nei prossimi giorni ci attendono giornate piene di sole, pochissime piogge e soprattutto caldo in aumento”. In sostanza cieli sereni e addio a nubi e temporali improvvisi. Prepariamo quindi le valigie e trasferiamoci al mare. Quello che ci attende infatti sono le temperature in rapido e vertiginoso aumento, in particolare nelle isole: “Nelle isole maggiori possibili dei picchi fino a 40°C” ha spiegato Giuliacci.

Effetti dell’alta pressione di cui già oggi vedremo i primi effetti, prima del sensibile aumento delle temperature nel corso del fine settimana: “Il caldo comincerà ad aumentare, a farsi sentire – sottolinea Giuliacci – oggi il massimo è quasi dappertutto fra 25 e 33°C, picchi anche di 34-35°C in Sicilia e Sardegna. Insomma una situazione decisamente più estiva”.