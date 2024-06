Meteo, attesi i primi picchi di caldo: "Sfioreremo i 40 gradi". Ecco dove

17 giugno 2024 a

Con l'avvicinarsi delle vacanze, c'è un timore che più di altri diventa comune: la possibilità che il caldo renda i viaggi o gli spostamenti dei pendolari più difficili da sopportare. Da anni ormai si parla di temperature record. Ma sarà così anche quest'anno? Per ora l'estate ha tardato ad arrivare, con precipitazioni sparse e forte instabilità. Sono attesi però per domani, martedì 18 giugno, i primi picchi dell’estate.

Estate con un'altalena di temperature e alta variabilità. Di chi è la colpa

Quali regioni saranno nella morsa del caldo? In Sardegna la colonnina di mercurio segnerà fino a 39 gradi. Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, le temperature massime sono in aumento per domani su tutto il Paese. Punte di 36/37 gradi si registreranno in Puglia, in Basilicata e in Sicilia. Sulla Puglia, a partire da metà settimana, potranno registrarsi punte massime fino a 40 gradi.